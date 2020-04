الرقابة على الأغذية يشن حملة تفتيشية على محلات الأغذية بالجفارة

قام مكتب الرقابة على الأغذية و الأدوية الجفارة رفقة جهاز الحرس البلدي الجفارة، السبت، بحملة توعوية تفتيشية استهدفت العديد من محلات المواد الغذائية بمنطقة الجفارة وذلك للتأكد من النظافة العامة والتعقيم الجيد واتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المكتب في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أنه بالمرور على محل لبيع المواد الغذائية ببلدية العامرية غوط بوساق، اتضح عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، ووجود بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الإهمال في عملية النظافة، وضبط بعض المواد الغذائية لا توجد عليها أي بيانات توضيحية.

