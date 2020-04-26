برلماني أوروبي: على الأطراف الليبية إفساح المجال للحوار بمناسبة شهر رمضان

ليبيا – دعا أندريا كوزولينو رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار فوراً وإفساح المجال للحوار بمناسبة شهر رمضان.

كوزولينو قال في رسالة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان وفقاً لوكالة “نوفا” الايطالية: “وباء فيروس كورونا يجني الضحايا ويجبر المؤمنين على البقاء في المنازل لتجنب العدوى وبالتالي عدم القدرة على الذهاب للمساجد والالتحاق بالتجمعات في شهر رمضان الفضيل في حين أن الاقتصاديات المحلية تتأثر بعواقب هذه الأزمة التي وصلت إلى دول تعاني بالفعل من معدل مرتفع من البطالة والفقر”.

وأضاف” أفكاري تذهب بشكل خاص إلى ليبيا حيث يجب أن يواجه السكان بالإضافة إلى معاناة آثار الوباء مأساة الحرب”.

كما جدد البرلماني الأوروبي مطالبه للأطراف المتنازعة في طرابلس وقف أي أعمال عدائية حتى يكون شهر الصوم والتوبة فرصة لاستئناف الحوار.

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