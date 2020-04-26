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ميناء طبرق على موعد مع سفن شحن جديدة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري اليوم الأحد أن سفينة الحاويات التي كان من المفترض أن تصل الجمعة لميناء طبرق قد تأجل خروجها من ميناء دمياط من مصر إلى الثلاثاء المقبل.

وأوضح الجراري في تصريحات خاصة لـ 218 أن سبب التأجيل كان بناء على طلب التجار الذين ما زال بعض منهم في إطار شحن سلعهم على متن السفينة القاصدة ميناء طبرق والموردة لصالح تجار من مدن” طبرق والبيضاء وبنغازي”

وكانت قد وصلت السفينة  “سيرانو” التي دشنت خط التجارة البحري المصري الليبي قبل نحو أسبوعين وعلى متنها 44 حاوية فيها مواد تنظيف

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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