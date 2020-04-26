ميناء طبرق على موعد مع سفن شحن جديدة

كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري اليوم الأحد أن سفينة الحاويات التي كان من المفترض أن تصل الجمعة لميناء طبرق قد تأجل خروجها من ميناء دمياط من مصر إلى الثلاثاء المقبل.

وأوضح الجراري في تصريحات خاصة لـ 218 أن سبب التأجيل كان بناء على طلب التجار الذين ما زال بعض منهم في إطار شحن سلعهم على متن السفينة القاصدة ميناء طبرق والموردة لصالح تجار من مدن” طبرق والبيضاء وبنغازي”

وكانت قد وصلت السفينة “سيرانو” التي دشنت خط التجارة البحري المصري الليبي قبل نحو أسبوعين وعلى متنها 44 حاوية فيها مواد تنظيف

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