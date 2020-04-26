مجلس أعيان الزنتان: فوضنا المؤسسة العسكرية لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد لإعادة هيبة الدولة

ليبيا – أعلن مجلس أعيان الزنتان أمس السبت تفويض القوات المسلحة لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد و تفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن واستعادة الهيبة للوطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي.

مجلس أعيان الزنتان فوض القوات المسلحة بحسب بيان له تلقت المرصد نسخة منه لإعداد دستور للبلاد يتوافق عليه الليبيون والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.

ولفت إلى أن ذلك التفويض ليس استنساخاً للحكم العسكري بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي سافر على مدى قرابة عقد من الزمان.

كما أكد مجلس أعيان الزنتان على أن هذا الموقف تحتمه المصلحة العامة ويأتي بعد فشل مشروع الصخيرات وارتماء قياداته في حضن الميليشيات وفتح الباب الليبي على مصرعيه لعودة المستعمرين وتمكينهم من ثروات ليبيا في استهانة بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ليبيا حرة مستقلة ما دفعه للمطالبة من الداخل والخارج بإسقاط المجلس الرئاسي وسحب الاعتراف به.

وفي الختام ذكر مجلس أعيان الزنتان أنه يأمل من كافة المدن والمكونات دعم هذا التوجه الذي فيه إنقاذ لما تبقى من الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية