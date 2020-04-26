بلدي طرابلس يوضح آلية توزيع الغاز على المواطنين

قالت بلدية طرابلس المركز إنها مستمرة في توزيع غاز الطهي على سكان المدينة وفقا للجدول المنظم للأعمال في إطار تقديم الخدمات للمواطنين وقت تنفيذ الحظر الكامل الذي أعلنه المجلس الرئاسي قبل أيام ضمن تنفيذ خطة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضافت البلدية عبر منصاتها الرسمية أنها وزعت السبت 390 أسطوانة غاز في 3 محلات وهي المدينة القديمة والنوفليين ومحلة وسعاية ابديري

وكانت البلدية قد أعلنت عن خطة عمل لتوزيع غاز الطهي ستشمل 14محلة على مدار 8 أيام عمل سيتم التوزيع خلالها عبر سيارات مخصصة ومجهزة لأداء المهمة التي انطلقت اعتباراً من الأربعاء الماضي وتستمر حتى 28 أبريل الجاري

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