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بلدي طرابلس يوضح آلية توزيع الغاز على المواطنين

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت بلدية طرابلس المركز إنها مستمرة في توزيع غاز الطهي على سكان المدينة وفقا للجدول المنظم للأعمال في إطار تقديم الخدمات للمواطنين وقت تنفيذ الحظر الكامل الذي أعلنه المجلس الرئاسي قبل أيام ضمن تنفيذ خطة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

 وأضافت البلدية عبر منصاتها الرسمية أنها وزعت السبت 390 أسطوانة غاز في 3 محلات وهي المدينة القديمة والنوفليين ومحلة وسعاية ابديري

وكانت البلدية قد أعلنت عن خطة عمل لتوزيع غاز الطهي ستشمل 14محلة على مدار 8 أيام عمل سيتم التوزيع خلالها عبر سيارات مخصصة ومجهزة لأداء المهمة التي انطلقت اعتباراً من الأربعاء الماضي وتستمر حتى 28 أبريل الجاري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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