ليبيا الأولى في قائمة الدول الأكثر استيرادا للسيراميك المصري

نشر المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المصري، اليوم الأحد، تقريرا بشير إلى استحواذ 5 دول على 80.4% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 24.941 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 10.744 مليون دولار بتراجع قدره 25%، عن قيمتها خلال نفس الربع من 2019 البالغة 14.381 مليون دولار.

وتراجعت صادرات السيراميك إلى الجمهورية اليمنية خلال أول ثلاثة أشهر من العام لتبلغ 4.782 مليون دولار في مقابل 5.285 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع 10%، وللأردن بنسبة 39% لتبلغ 3.987 مليون دولار في مقابل 6.489 مليون دولار.

وانخفضت قيمة صادرات السيراميك للسودان لتبلغ 2.404 مليون دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020″ في مقابل 2.488 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع قدره 3%.

وارتفعت صادرات مصر من السيراميك للمملكة العربية السعودية لنحو 3.024 مليون دولار في مقابل 2.485 مليون دولار بنمو 22%.

وانخفضت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 3% خلال أول ثلاثة أشهر من العام لتسجل نحو 33 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وصدرت مصر أدوات صحية إلى 67 دولة منهم 13 دولة لم يتم التصدير لها خلال تلك الفترة من 2019 وتتمثل في “الجابون، الكونغو برازفيل، صربيا، مدغشقر، زيمبابوي-روديسيا الجنوبية، ألبانيا، أوغندا، المجر، الكاميرون، الصين، سيشل، جيبوتي، زامبيا روديسيا الشمالية”.

واستحوذت 5 دول على 64.1% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 21.166 مليون دولار خلال الفترة من “يناير-مارس2020” ، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 11.059 مليون دولار مقابل 9.919 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 11%.

وتراجعت قيمة صادرات الأدوات الصحية لليبيا بنسبة 33% لتبلغ 1.857 مليون دولار في مقابل 2.769 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال أيرلندا لنحو 4.75 مليون دولار خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، في مقابل 4.717 مليون دولار بنمو 1%، ولفرنسا لتبلغ 1.615 مليون دولار في مقابل 105 آلاف دولار بنمو قدره 54%، ولتركيا بنحو 5% لتبلغ 1.885 مليون دولار في مقابل 1.801 مليون دولار.