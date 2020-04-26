بالصور | مديرية أمن طبرق تعلن بدء استقبال الليبيين الذين كانوا عالقين في مصر

ليبيا – أعلن مدير أمن طبرق ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء “كورونا” العميد ميلود جواد بدء استقبال الليبيين العالقين في مصر.

جواد قال في تصريحات لصحيفة”العين الاخبارية” إن اللجنة تعمل على إعادة أكثر من 400 ليبي من العالقين، مضيفاً أنه تم تخصيص حافلات لنقلهم من منفذ أمساعد البري إلى بلديات أمساعد وبئر الأشهب وطبرق كما تم تجهيز مجموعة من الفنادق للحجر الصحي للعائدين.

وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية استمرار حظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساء إلى السابعة صباحا.

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