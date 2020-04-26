تحذير «رقابي» من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية

حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وأفاد المركز بأنه من خلال جولات مفتشي مركز الرقابة على عدد من المستشفيات العامة والمستوصفات بمناطق وبلديات طرابلس الكبرى لوحظ تكدس أدوية بكميات كبيرة منتهية الصلاحية، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.ودعا المركز جهات الاختصاص بالعمل على إتلاف هذه الأدوية بالطريقة العلمية حفاظا على صحة المواطن.

من جهة أخرى، أجرى مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية و الأدوية الجفارة حملة توعوية تفتيشية داخل نطاق بلديات منطقة الجفارة، واستهدفت هذه الحملة العديد من محلات المواد الغذائية بمنطقة الجفارة.

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