أخبار ليبيا24 أكد مصدر مطلع تصفية المتطرف سالم نبيل يوسف الحصادي مواليد 1995 ومن سكان منطقة الجبيلة في مدينة درنة والمطلوب لدى السلطات الأمنية والعسكرية الليبية أثناء تواجده في إحدى “التبات” في محور عين زارة مساء السبت. وأضاف المصدر أن مصادر أخرى أشارت إلى أن مشاجرة وخلافات مسلحة وقعت في صفوف قوات الوفاق في محور […]

The post تصفية أحد متطرفي درنة في محور “عين زارة” عقب مشاجرات وخلافات بينهم appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24