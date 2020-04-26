رشوان: هذه حقيقة قوات الوفاق بطرابلس

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بمناسبة القتال الدائر في طرابلس بين مليشيا ثوار طرابلس ومليشيا النواصي” فإن “قوات الوفاق في طرابلس تتكون من مليشيا ثوار طرابلس والردع والنواصي وشوري بنغازي وشوري درنه والبقرة والمرتزقه السوريه التي جلبتها تركيا ومختلفين مع بعضهم”.

وأضاف رشوان “هذه حقيقة القوات التي تقاتل في طرابلس ولا يمتثلون لأوامر أحد قادتهم فقط باعتراف وزير الداخلية باشا اغا ولا يوجد بينهم عسكري نظامي في الجيش الليبي إلا بعض الأفراد الذين يرتدون البدلة العسكرية للتصوير فقط فمن يمكن أن يمثلهم؟”.

وكانت مصادر إعلامية أعلنت اندلاع اشتباكات متقطعة اليوم الاحد بين مجموعة من قوة الردع الخاصة ومجموعة أخرى من كتيبة ثوار طرابلس، في حي زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس بسبب قيام قوة الردع الخاصة بإلقاء القبض على أحد الأشخاص المعروفين داخل كتيبة ثوار طرابلس من دون إيضاح دوافع الاعتقال.