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الانتهاء من تجهيز مركز لعلاج الحالات المصابة بـ«كورونا» في صرمان

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انتهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من تجهيز مركز لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى صرمان التعليمي، لخدمة أية حالة إصابة في المدينة. 

ويتكون المركز من 16 سرير إيواء وأربعة أسرء عناية مركزة، وقد أرسلت له الوزارة خلال الأيام الماضية أجهزة ومعدات طبية شملت، أسرّة وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات، حسب صفحة المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا 61 حالة، توفي اثنين منهما، وتعافي 18، فيما لا يزال 41 حالة نشطة، حتى أمس السبت، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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