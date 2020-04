قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة ببلدية الزاوية، السبت بأخذ عينات لطواقم طبية وعددهم “8” مخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت البلدية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه العينات أخذت في فندق النزهة بالزاوية المخصص لحجر المشتبه بهم، وأظهرت نتائج العينات خلوها جميعا من الفيروس.

