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«مؤسسة الحوار»: على مجلس الأمن التحرك ضد الإرهابيين في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، خرق مليشيات السراج، التي يقودها الغزاة الأتراك، للهدنة الدولية التي ‏ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرة إلى وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ‏ترهونة.

وطالبت المؤسسة، في بيان لها، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع ‏بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين والتحقيق في جرائمهم ضد المدنيين ‏خلال محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة.

وقال البيان: “يجب تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن ‏وإصدار قرار بإدانة حكومة السراج ومليشياتها المسلحة والبدء في التحقيق ‏بجرائمهم وتحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية المنوط بها وفقا ‏لقرار المجلس رقم 1970 لعام 2011 التحقيق بجرائم الحرب في ليبيا”.

يشار إلى أن ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالوكالة، قد طالبت بوقف إطلاق النار في ليبيا وإقرار هدنة إنسانية مع بدء شهر ‏رمضان وفرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات السراج قامت بخرق ‏الهدنة واستغلالها لفرض سيطرتها بالقوة على مزيد من الأراضي مستغلة ‏التزام الجيش الوطني الليبي بالهدنة الدولية وهو الأمر الذى عرّض حياة ‏المدنيين في تلك المدن للخطر.

الوسوم

الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن مسلحو طرابلس مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • امريكا حاربت افغانستان والعراق بتهمة علاقتهما بالارهاب ، والارهابيين في حكومة السراج يقودو المعارك ضد الجيش ويشاركوا ليل نهار . ومجلس الامن لم يتحرك . وهذا ربما يرجع الى ان البرلمان لم يحول ملفاتهم لمجلس الامن ولم يطلب منه التدخل . كما قال كاتب المقال

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