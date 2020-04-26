“مالية الوفاق” تحيل مرتبات أبريل إلى المركزي

قالت وزارة المالية في حكومة الوفاق اليوم الأحد إنها أحالت مرتبات شهر أبريل الممولة من الخزانة العامة صباح اليوم لإدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي وذلك تمهيدا لإحالتها وتسييلها في حسابات الجهات العامة.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق قد نشرت الجمعة الماضية بيانات حديثة أظهرت من خلالها مستويات الإنفاق والإيراد العام عن الربع الأول من العام الجاري مشيرة إلى أن الإنفاق على بند المرتبات بلغ 5.6 مليار دينار

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي فقد أنفق على بند المرتبات خلال عام 2019 نحو 24.512 مليار دينار بما نسبته 53٪من حجم الإنفاق العام للدولة.

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