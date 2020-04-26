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التكبالي: «خدم الأتراك» يخفون الأسلحة في المستشفيات والمساجد بطرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عضو مجلس النواب، علي التكبالي، حكومة فائز السراج، بإنهم «خدم الأتراك الذين يخفون الأسلحة داخل المستشفيات».

وقال التكبالي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: «خدم الأتراك يخفون السلاح في المرافق العامة والجامعة والمستشفيات والمساجد وحين يقصفهم الجيش يتحججون بأنها مراكز مدنية».

حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من تحول ليبيا إلى “حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة”، في الوقت الذي جددت فيه حكومة فائز السراج رفضها مهمة المراقبة العسكرية الأوروبية لتوريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة في البلاد.

وأضافت وليامز “لدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك، منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام”.

وقالت المسؤولة الأممية “هذا مثال فقط لأنظمة مخيفة للغاية يجري نشرها في موقع حضري، وهو أمر غير مقبول بالمرة”.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا جنّدت قرابة 10 آلاف مرتزق للحرب في طرابلس، مشيراً إلى أن أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق)، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وقال المرصد في بيان له: “هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل الجيش الحر بأمر من الاستخبارات التركية، لكن بعض الفصائل ترفض للانتقال إلى ليبيا، مما عرّضها لضغوط كبيرة وتهديدها بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا”.

ورأى المرصد السوري أن مشاركة المرتزقة، كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال: “إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه”.

وأشار إلى أن هؤلاء القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نقل ما يقرب من 7500 «مرتزق» إلى الأراضي الليبية، وذهب إلى أن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات مقابل ذلك.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اى مكان تخزن فيه الاسلحة هو هدف عسكرى مشروع حتى لو كان مسجد او مستشفى ويتحمل المسئولية من وضع الاسلحة هناك وراينا مسجد ضرار احرقه الصحابة بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة حرق هذه المساجد التى تستخدم فى الضرر بالجيش الوطنى
    روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وكان يأتيهم رسول الله Mohamed peace be upon him.svg ويصلي فيه، حسدتهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا ونرسل إلى رسول الله Mohamed peace be upon him.svg يصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم، وأبو عامر هو الذي سماه النبي محمد بالفاسق، وقال الرسول: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج هاربا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قـوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود ومخرج محمدا وأصحابه من المدينة، فبنوا مسجد الضرار إلى جانب مسجد قباء، وقالوا للنبي: بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة، فقال الرسول: إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قـدمنا إن شاء الله صلينا فيه، فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد، فنزل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا» إلى قوله «لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا»، فدعا بمالك بن الذخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب فقال لهم: انطلقوا إلـى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه، ففعلوا وأمر أن يجعل مكانه كناسة تلقى فيـها الجـيف والقمامة.[4]

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