اللجنة الاستشارية : هناك خطة مدروسة لاستقبال العائدين من خارج ليبيا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي إن هناك خطة مدروسة لاستقبال العائدين من خارج ليبيا.

وتابع الحاسي أن أول الدفعات من المواطنين العالقين خارج ليبيا ستدخل من منفذ أمساعد وستتم تطبيق الخطة المدروسة من اللجنة الاستشارية.

وأوضح أن هناك فريق طبي انتقل للمعبر وجميع من سيدخل سيخضعون لتحاليل طبية ومن ثم حجر صحي 14 يوم ويعاد اختبارهم بعد إكمال الحجر منوها أن هناك أماكن علاجية لحجر المصابين بأمراض مزمنة.

وناشد الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية المواطنين العائدين مساعدة اللجان العاملة وتحمل فترة الحجر لسلامتهم وسلامة بلادهم وأهاليهم.

وأشار الحاسي إلى أنه الوضع الوبائي المحلي لمناطق الحكومة الليبية جيد وفرق الرصد تعمل بشكل ممتاز، موضحًا أن معملي كوفيد 19 في الكويفية و مركز بنغازي الطبي استلما 367 عينة كانت نتائجها سالبة وهناك 30عينة تحت الإجراء.

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