ردًا على بيان غرفة مكونات الزنتان الرافض لدعوات حفتر مجلس أعيان الزنتان يعلن تفويضه للجيش

في ظل سياسة الاستقطاب التي تعيشها ليبيا ، أعلن مجلس أعيان الزنتان ، السبت تفويض الجيش لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي.

و في ردًا مباشرا على بيان غرفة مكونات الزنتان الرافض لبيان حفتر الذي طلب فيه التفويض ،، دعا مجلس أعيان الزنتان في بيان له لإعداد دستور جديد و إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.

و طالب البيان بإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وسحب الاعتراف به ، منتقدا جلبه للمستعمر التركي و تمكينه من ثروات ليبيا.

