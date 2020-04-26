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ردًا على بيان غرفة مكونات الزنتان الرافض لدعوات حفتر مجلس أعيان الزنتان يعلن تفويضه للجيش

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

في ظل سياسة الاستقطاب التي تعيشها ليبيا ، أعلن مجلس أعيان الزنتان ، السبت تفويض الجيش لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي.

و في ردًا مباشرا على بيان غرفة مكونات الزنتان الرافض لبيان حفتر الذي طلب فيه التفويض ،، دعا مجلس أعيان الزنتان في بيان له لإعداد دستور جديد و إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.
و طالب البيان بإسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وسحب الاعتراف به ، منتقدا جلبه للمستعمر التركي و تمكينه من ثروات ليبيا.

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  • فارق كبير بين ابناء الزينتان الشرفاء الداعمين للجيش الوطنى وهم الاكثرية وبين ابناء الزنى تانى من الخوان سواقط خيام النكاح الذين جلبوا مرتزقة من سوريا لقتل الشعب الليبى ظنا انهم سيفلتوا من العقاب كان غيرهم اشطر

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