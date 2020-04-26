صرمان .. تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة صحة المؤقتة اليوم الأحد انتهاء أعمال تحوير وتجهيز أحد قواطع مستشفى صرمان التعليمي، ليكون مركزًا لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المدينة.

ويضم المركز الجديد ستة عشر سرير إيواء وأربعة أسرة عناية فائقة.

وكانت وزارة الصحة قد أرسلت خلال الأيام الماضية أجهزة ومعدات طبية لتشغيل المركز شملت، أسرّة وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض وأجهزة حقن وريدي وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة شفط سوائل وعربات لنقل المعدات والمستلزمات.

وجاء تجهيز وافتتاح مركز علاج مصابي فيروس كورونا في مدينة صرمان وفق وكالة أنباء طرابلس ضمن الخطة الوطنية لوزارة الصحة لمكافحة فيروس كورنا .