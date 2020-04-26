تجدد الاشتباكات العنيفة في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس.. اخر التطورات

أفادت مصادر مطلعة تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش الوطني في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الاحد.

وأعلن المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التابعة للوفاق، أن قوات الجيش الوطني «واصلت قصف مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه بصواريخ غراد».

وفي وقت سابق فجر اليوم، أفاد شهود عيان، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، وشهد محيط منطقة السبعة اندلاع اشتباكات مسلحة، كما وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة القبائلية في عين زارة جنوب العاصمة.

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