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تجدد الاشتباكات العنيفة في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس.. اخر التطورات

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مصادر مطلعة تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش الوطني في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الاحد.

وأعلن المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التابعة للوفاق، أن قوات الجيش الوطني «واصلت قصف مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه بصواريخ غراد».

وفي وقت سابق فجر اليوم، أفاد شهود عيان، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، وشهد محيط منطقة السبعة اندلاع اشتباكات مسلحة، كما وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة القبائلية في عين زارة جنوب العاصمة.

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المشهد

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  • اى قوات وفاق وهم مرتزقة من سوريا ودواعش ومجرمين والجيش الوطنى المكلف من الشعب بتطهير البلاد منهم انه جهاد دفاعا عن كرامة وسيادة وطن وكل اهالى طرابلس يمكنهم الجهاد ودعم الجيش الوطنى بالكشف عن اماكن المحتل التركى ودس السم من مبيدات حشرية فى الطعام والشراب

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