السباعي: يجب إتباع إستراتيجية القصف مع الوطية لإخراجها عن الخدمة

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية أن بيان من وصفهم بـ”مكونات الزنتان” (بلدية الزنتان التابعة للرئاسي) الأخير يَصْب في الصالح العام، مبدياً تمنياته أن تعود ترهونة قريباً لأحضان الوطن أما من وصفهم بـ”المجرمون” (القوات المسلحة الليبية) فلهم كلام آخر حسب تعبيره.

السباعي أشار في تدوينه له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن “دخول الوطية من عدمه أمر عسكري بحت فما تراه أنت أمراً ضرورياً يراه غيرك غير ذلك قاعدة الوطية تقع في منطقة حساسة جداً وقد تثير فتنة تأتي على أبناء الجبل عرباً وأمازيغاً فلا تبقي حجراً على حجر فلابد من التأني والحكمة وبعد النظر”.

وأضاف أنه من خلال متابعته يلاحظ أن الاستراتيجية الحالية مع الوطية هو قصفها وإخراجها عن الخدمة وهذا مسلك حسن بحسب قوله، لافتاً :” فما بال أقوام جعلوا من دخول الوطية معياراً للوطنية ويخونون بعض القادة لأجلها ؟ متى يعقل هؤلاء ؟! وبعضهم يبسط كلتا يديه ورجليه في أوروبا ويوزع صكوك الوطنية من هناك على الذي هو هنا في الميدان ؟!”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية