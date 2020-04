أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، الانتهاء من تجهيز مركزا داخل مستشفى صرمان لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمدينة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المركز يشتمل على 16 سرير إيواء، و4 أسرة عناية فائقة.

