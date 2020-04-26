تعيين العقيد محمد مسعود الدرسي على رأس مديرية أمن الأبيار

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف القرار رقم (437) لسنة 2020، الذي تضمنت مواده تكليف الدكتور العقيد محمد مسعود الدرسي (بوزليمط)، بمهام مدير مديرية أمن بلدية الأبيار .

هذا وسبق أن تولي الدرسي، عدة مهام ببلدية المرج وتفرغ بعدها لإكمال دراسته العليا، وتحصل على درجة الماجستير والدكتواره فى القانون.

يشار إلى أن الدرسي، يعد أحد خريجي كلية ضباط الشرطة، وعمل عقب تخرجه لعدة سنوات في مديرية أوباري في الجنوب الغربي على ماذكرت وكالة أنباء البيضاء.