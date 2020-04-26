الطب الميداني: إصابة خمسة أشخاص جراء قصف حي دمشق
طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |
26 April, 2020
أعلن مركز لطب الميداني والدعم إصابة خمسة أشخاص جراء تعرضهم لسقوط قذائف عشوائية على منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس.
وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مستشفى الهضبة الخضراء استقبل يوم أمس السبت خمسة جرحى نتيجة اصابتهم بعد تعرضهم لسقوط قذائف عشوائية في منطقة حي دمشق وهم امير سليمان 28سنة، بشير يوسف 29سنة، محمد مسعود 30سنة، زكريا فتحي النعاس 28ستة، مر عبدالفتاح 29سنة.
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