“الصليب الأحمر” يرسل دفعة جديدة من الصدقات إلى مركز الرعاية الصحية بصرمان

أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، دفعة جديدة، من الصدقات إلى مركز الرعاية الصحية في مدينة صرمان.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الصدقات عبارة عن أدوية ومواد طبية، وتعد كجزء من الصدقات الدورية التي تقدمها اللجنة للعديد من المراكز الصحية في مختلف المناطق الليبية.

