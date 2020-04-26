اخبار ليبيا الان

تكليف العقيد محمد مسعود الدرسي (بوزليمط) مديرا لمديرية أمن الأبيار

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الأبيار 26 أبريل 2020 (وال) _ أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف القرار رقم (437) لسنة 2020، الذي تضمنت مواده تكليف الدكتور العقيد محمد مسعود الدرسي (بوزليمط)، بمهام مدير مديرية أمن بلدية الأبيار .

هذا وسبق أن تولي الدرسي، عدة مهام ببلدية المرج وتفرغ بعدها لإكمال دراسته العليا، وتحصل على درجة الماجستير والدكتواره فى القانون.

يشار إلى أن الدرسي، يعد أحد خريجي كلية ضباط الشرطة، وعمل عقب تخرجه لعدة سنوات في مديرية أوباري في الجنوب الغربي. (وال _ الأبيار) ف م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك