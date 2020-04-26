تكليف العقيد محمد مسعود الدرسي (بوزليمط) مديرا لمديرية أمن الأبيار

الأبيار 26 أبريل 2020 (وال) _ أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف القرار رقم (437) لسنة 2020، الذي تضمنت مواده تكليف الدكتور العقيد محمد مسعود الدرسي (بوزليمط)، بمهام مدير مديرية أمن بلدية الأبيار .

هذا وسبق أن تولي الدرسي، عدة مهام ببلدية المرج وتفرغ بعدها لإكمال دراسته العليا، وتحصل على درجة الماجستير والدكتواره فى القانون.

يشار إلى أن الدرسي، يعد أحد خريجي كلية ضباط الشرطة، وعمل عقب تخرجه لعدة سنوات في مديرية أوباري في الجنوب الغربي. (وال _ الأبيار) ف م / ه ع

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