أخبار ليبيا 24 – متابعات كشف موقع “تايمز أوف مالطا” ضبط 5 أشخاص، بتهمة التحايل على العقوبات الدولية ونقل عسكريين من وإلى ليبيا، دون إخطار السلطات المعنية في مالطا. وحسبما جاء في تقرير الموقع المالطي، استخدم شخص يدعى “جيمس فينيش”، 41 سنة، زورقين قابلين للنفخ من نوع “RHIBs” للتحايل على العقوبات الدولية، ونقل العسكريين خارج […]

