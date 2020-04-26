مطالب باستغلال مكب قمامة في طرابلس لإنتاج كهرباء بطاقة ألفي ميغاوات

قال رئيس قسم الأجهزة والتحكم الآلي في محطة جنوب طرابلس الغازية للكهرباء، المهندس عبد الستار النايلي إن مكب القمامة المجاور للمحطة تسبب في أضرار كبيرة للمحطة، لكنه يمكن الاستفادة منه وتحويله إلى مشروع إسراتيجي بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء فيه بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاوات.

وأوضح في تصريحات نقلهتها صفحة شركة الكهرباء على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد، أن موقع المكب مهم واستراتيجي لأبعد التوقعات، فهو يبعد 10 أمتار فقط عن موقع محطة جنوب طرابلس، ويمكن الاستفادة منه، نظرا لتوافر إمدادات الوقود الرئيسية من الغاز والوقود الخفيف وقربه من محطة الرفع وخزانات الوقود.

وأضاف أن هذا الموقع الشاسع الذي تقدر مساحته بـ 10 هكتار، سيكون من السهل إنجاز محطة فيه، مطالبا المسؤولين بوضع أمر في عين الاعتبار، ودعم هذه الفكرة، لتحقيق إنتاج إضافي من الكهرباء.

مطالبات بردع التعديات المتكررة على مكونات شبكة الكهرباء

وبخصوص التعديات المتكررة على الشبكة، أكد أن قيام خارجين عن القانون بأعمال سرقة الأسلاك النحاسية والكوابل من أجل بيعها، لكونها مطلوبة في السوق، عمل يتسبب في انقطاع التيار عن أحياء بكاملها لساعات طويلة.

وأضافت أن هذه التعديات المتكررة تعد عائقا في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع الكهرباء بشكل منظم، كما أنها تهدر جهود الموظفين في الشركة على علاج هذه السرقات، بدلا من استغلالها في أعمال الصيانة.

وأكدت أن انتشار هذه الأعمال تؤثر على نمط حياة السكان وتسبب خسائر اقتصاديةـ مطالبة المسؤولين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخالفين وفرض القانون للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرة إلى انتشار هذه الأعمال نتيجة الإنفلات الأمني.

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