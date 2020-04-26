الرئاسي يمدد الحظر على المطارات

مدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15يوما.

واستثنى الرئاسي من قرار تمديد الحظر الوفود الرسمية وحالات الجرحى التي تتطلب علاجا في الخارج إضافة إلى عمليات الشحن الجوي.

فيما أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية من جهتها، أن هناك دول وخاصةً تركيا تستخدم المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد، لتوريد الأسلحة وتقوم بتزويد “الميلشيات” المسلحة الإرهابية، بمختلف أنواع الأسلحة، مطالبة بتفعيل قرارات مجلس الأمن وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.

وكان المجلس الرئاسي أعلن في منتصف مارس الماضي، حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا وقرر إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية وذلك ضمن إجراءات احترازية شملت غلق المساجد والأسواق وتعليق الدراسة.

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