حملة لتعقيم المؤسسات والمحال في تراغن

نظم نادي الجيل الصاعد الرياضي الثقافي الاجتماعي بالتعاون مع نادي فتاة الجنوب في بلدية تراغن حملة لتعقيم محلات المنطقة وعدد من المقرات الرئيسة.

وتأتي هذه الحملة استكمالا للجهود المستمرة من المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية في تراغن لمجابهة فيروس كورونا لتعقيم محلات المنطقة التجارية وعدد من المقرات الرئيسة ومنها مقر قيادة مجموع المناطق العسكرية الجنوبية وراديو تراغن .

وشملت الحملة توزيع الكمامات والقفازات الطبية وتنبيه المواطنين وأصحاب المحلات من خطورة الازدحام خلال هذه الفترة والحث على ضرورة الالتزام بإجراءات حظر التجول والمساهمة في الوقاية، وشارك فيها مديرون ولاعبون من الناديين في مشهد عكس الترابط والتعاضد من أجل عبور هذه المرحلة بسلام والخروج منها بحصيلة صفرية دون أضرار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية