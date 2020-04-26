كتيبة ثوار طرابلس: ليس لدينا مشاكل مع «الردع» وما حدث في زاوية الدهماني مجرد حركات بهلوانية

وصفت مليشيا ما تعرف بـ«كتيبة ثوار طرابلس» ما حدث أمس من اشتباكات بينها وبين مليشيا الردع الخاصة بأنها ما هي ألا «بعض الحركات البهلوانية» التي قام بها بعض الأفراد الذين لا يمثلون الا أنفسهم.

وزعمت مليشيا «كتيبة ثوار طرابلس»، في بيان لها، أن كل ما ورد عنها وعن قوة الردع الخاصة من شائعات وأكاذيب بجميع أنواعها، وأنها لا وجود لأي مشاكل بين الكتيبتين.

وواصلت زعمها أن «ما حصل ما هو إلا بعض الحركات البهلوانية من بعض الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم وأن الكتيبة لم تدخل في أي نزاع مع أي جهة أمنية أخرى ولا توجد مشاكل بينها وبين أي من كتائب طرابلس»، حسب وصف المليشيا.

وادعت أنه ما تم الترويج له مجرد أكاذيب وسرد قصص خالية من الحقيقة من قبل العديد من صفحات التحريض والفتنة عن مشكلة تدور بين كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة والقبض على بعض الشخصيات في الكتيبة.