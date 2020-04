استنكرت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، السبت، قرصنة حكومة الوفاق غير المعتمدة على شحنة الدعم الطبي المقدمة من الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا لمكافحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حكومة الوفاق منعت وصول الشحنة الطبية إلى أكثر من 85 بلدية من أصل 105 بلديات تتبع الحكومة المؤقتة.

وبحسب البيان طالبت الوزارة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الدولية والاقليمية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

يأتي ذلك في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي منذ عام 2011 وحتى الآن، بالإضافة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا.

The post خارجية المؤقتة تتهم الوفاق بالقرصنة على شحنة مساعدات طبية وحرمان 85 بلدية منها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24