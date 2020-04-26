«أمن بنغازي» يقبض على أكبر تجار الخمور في المدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم قبضها على أحد أكبر تجار الخمور في المدينة، مشيرة إلى أنه أحد أبناء عائلة ما يعرف بـ«الحول».

وقالت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن القبض على هذا التاجر يعتبر ضربة قوية لِتجار المواد المُسكرة في منطقة الماجوري”.

وأضاف البيان “اعترف المتهم بقيامه بإعداد وتجهيز هذه المصانع لإعداد الخمور محلية الصنع التي تعتبر من أكبر مصانع الخمور، واعترف بعدة قضايا”.

وتابع “اتضح أنه مطلوب لأكثر من عشرين محضرا لعدة جهات مختلفة وفي العديد من القضايا”، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة.