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التكبالي: على الليبيين الخروج دائماً للشوارع لمساندة المؤسسة العسكرية حتى تحرير البلاد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يحظى بشعبية في كل مكان في ليبيا و90% من الشعب يرغبون في قدوم الجيش وتحرير البلاد.

التكبالي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب هو من أخرج قرار بإلغاء الصخيرات لذلك لا بد من وجوده مع ضرورة أن يعي قراره ويمنح كل الصلاحيات للقوات المسلحة وتفويضها ومساندتها.

وأضاف :” مبادرة المشير خليفة حفتر آنية أي الآن لكن المستشار عقيلة صالح مبادرته ليس آنية  أنت تقول للعالم لا نريد عسكرة الدولة لكن لا بد من تفويض الجيش ليذهب ويحرر كل البلاد، على الجميع أن يفهم بأن هناك عالم آخر ولسنا لوحدنا وأننا يجب أن نفهم كيف نخطي خطواتنا، المزايدة على المشير ليست بهذا الشكل أريد أن اقول أن هناك مبادرتان أحدهما تساند الأخرى”.

وأكد على متابعته للوضع في طرابلس عن كثب وملاحظته وجود حكم عسكري ديكتاتوري فظيع في العاصمة ويدعون أنهم يسعون للحكومة المدنية، لافتاً إلى أن هناك ضعف بالمليشيات وأنها تتقاتل فيما بينها في ظل وجود فوضى عارمة ستنتهي عند قدوم الجيش.

كما استطرد حديثه:” أخوتي الليبيين في بنغازي تخرجون للشارع مؤيدين لما قاله رئيس مجلس النواب فلا تخطأوا و تقولوا على مجلس النواب لأنه هو الذي بدأ الأمر وأنهى موضوع الصخيرات و فوض المشير، المشير موجود و أوصيكم بالخروج دائماً للشوارع ومساندته لأنه المنقذ الوحيد كما أراه أنا و الجميع ويجب أن تخرج المظاهرات في كل ليبيا حتى يعرف العالم أن ما نفعله هو الصحيح”.

وطالب أهالي فزان والجنوب بأن يحذو حذو الليبيين في الشرق والدعوة لأن يكون المشير حفتر هو المنقذ والحل، مضيفاً”لا تظنوا أن دور مجلس النواب ليس مهم المشير ليس ديكتاتور و لكنه يقف مع مجلس النواب الذي يكون قد تفتت بفعل المال و المتأسلمين فيه لكن في النهاية لو فيه 10 أعضاء يبقى هو مجلس النواب ويؤيد الجيش وهما معاً رفيقان في الدرب”.

وإختتم حديثه معتبراً أن المليشيات تكتم أصوات أهالي طرابلس لكن في النهاية سيخرجون و يكونوا عوناً للجيش حتى تقوم ليبيا الواحدة التي يحلم بها الجميع.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • قعمز وهني شحمك وعفنك السحتًوتلربا الي تاكل فيه انت وياه …..
    يا تكبالي تحساب الشعب الليبي شعب مغفل …!!! يا مغفل النواب السارقين –
    – الان انتم بفلوسكم وأموالكم عبارة عن كلاب للمصريين وأبناء ال سعود الذين قتلوا اليمن وشردوا الغراق وخربوا سوريا وخربوا مساجد الله بدعمهم للارهاب ودعمهم لجماعات المسلحة وكذلك توسيع احتلال بني صهيون حتى طمعوا في الجبل الأخضر والبطنان والمرج – وبدأوا يزحفون في المناطق الشرقية وصولا الى درنة – وكلاب مصر يسهلون عليهم عمليات الاختلال وانتمً راقدين على وذانكم …..!!!!
    الحمد لله طرابلس والمنطقة الغربية الى اليوم يقومون بالقبض على الأجانب سواء عرب او غرب – وعدم السماح لهم حتى بإيجار عقاري او نشاط تجاري دون المراقبة الامنية الليبية المسلحة .

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  • انا شخص بسيط جدا ولست سياسي ولكن عرفت من مدة سنة كاملة بان موقف الزنتان هو واحد يضرب وواحد ايحز وموقفهم لا يبني دولة ولا يوجد انقسام فعلي داخل الزنتان وسيجزيهم الله على اللعب الذي يلعبونة في الوقت الذي يموت فيه الاف من الليبيين ,
    ياليبيين لو ضاعتى منكم هذه الفرصة قولوا سلامات يا ليبيا وعلى اهالي طرابلس مساعدة الجيش الان بقدر المستطاع في القضاء على الملشيات والارهاب
    Allah knows everything and I do not expect any victory
    for the National Accord Government as many years has the militias of Tripoli Government killed civilians and supported the terrorism

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