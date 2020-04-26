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ما مدى احتمالية اندماج قوات الوفاق المساندة ؟

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

تعيد اشتباكات زاوية الدهماني في أولى ليالي رمضان للأذهان ما كانت عليه العاصمة الليبية وما حولها قبل الرابع من أبريل من العام الماضي، وتؤكد عدم التحكم في هذه النوعية من القوة المساندة لقوات الوفاق على مختلف تشكيلاتها ومسمياتها والتي لا ينفك رئاسي الوفاق وداخليته يرددان على الدوام أنها جزء من المنظومة الحكومية الأمنية والعسكرية وتحت السيطرة.

وليست الاشتباكات المتقطعة التي اندلعت ، بين مجموعة من قوة الردع الخاصة ومجموعة أخرى من كتيبة ثوار طرابلس، هي الأولى من نوعها التي تضرب قلب مدينة طرابلس وتروع الأهالي، فهذا ما عليه حال العاصمة منذ سنوات دون أي حل من السلطات التي لا يبدو أنها تسيطر إلا على بضعة نظاميين هنا ودعم مركزي هناك إضافة لرجال مرور.

وحتى ما قيل حول الاشتباكات بأن الردع هاجم امتثالا لأوامر وزير الداخلية “باشاغا”، لن يغير من الأمر شيئا كما يرى مهتمون بالمشهد الحالي للعاصمة.

وتوقع مراقبون منذ أمد أبعد أنه من رابع المستحيلات دمج هذه التشكيلات في جيش أو شرطة فمن جهة انفلاتها وعدم تحليها بالسمع والطاعة -ديدن أي مؤسسة أمنية نظامية- علاوة على رفضهم الدائم للانضمام فرادى بل في مجموعات موازية لا يستقيم معها مفهوم المؤسسة النظامية في الدولة المدنية – التي يتذرع بها معسكر الوفاق- على الإطلاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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