شُرطة النجـدة تلقي القبض على أكبر تاجر للخمور في مدينة بنغــازي

بنغازي 26 أبريل 2020 (وال) _ تمكن قسم شرطة النجـدة بمديرية أمن بنغازي، بإلقاء القبض على أكبر تاجر للخمور في مدينة بنغــازي، وهو أحد ابناء ما يعرف (بالحول)، لقيامه بأعداد مصانع للخمور و بالإتجار بهذه الأفة في منطقة الماجوري.

وبحسب مكتب الإعلام بالمديرية فقد تم تكليف مجموعة لضبط كل القائمين على هذه النشاطات غير المشروعة، وذلك بعد إعداد كمين مُحكم، حيث تعرض المجموعة المُكلفة لمقاومة عنيفة ولكن بفضل الله وبعزيمة الرجال وبجهود وبمعرفة أعضاء قسم شرطة النجـدة، تمت عملية الضبط بنجاح.

وتابع المكتب: بالإنتقال به للقسم وبالإستدلال معه إعترف بقيامه بإعداد وتجهيز هذه المصانع لإعداد الخمور محلية الصنع، التي تعتبر من أكبر مصانع الخمور، وكذلك إعترف بعدة قضايا وبالتعميم عليه إتضح إنه مطلوب لأكثر من عشرين محضر لعدة جهات مختلفة وفي العديد من القضايا.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ومن تم العرض على النيابة العامة. (وال _ بنغازي) م ه / ه ع

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