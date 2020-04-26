مؤسسة الحوار: نطالب مجلس الأمن بالتحقيق بجرائم الوفاق والنظام التركي ضد المدنيين بمدينة ترهونة

ليبيا – أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان أمس الأحد خرق مليشيات حكومة الوفاق المتحالفة مع النظام التركي للهدنة الدولية التي ترعاها الامم المتحدة فى ليبيا وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس .
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان قالت في بيان لها إن مدينة ترهونة تعرضت للقصف بأكثر من 20 صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية مما تسبب في اصابات واضرار ترقى لمرتبة جرائم الحرب فى خرق واضح للهدنة التي ترعاها الامم المتحدة حيث قامت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق المتهمة بالخيانة من قبل الجيش بهجمات دموية خلال الايام الماضية لفرض سيطرتها على مدن صبراته وصرمان.
ودعت مؤسسة ملتقى الحوار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين والتحقيق فى جرائمهم ضد المدنيين خلال محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة.
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