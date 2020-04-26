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“بركان الغضب”: على النويري الالتحاق بجلسات نواب طرابلس وفك الارتباط نهائياً مع مجلس عقيلة صالح

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا أحد قادة عملية بركان الغضب _ صرمان عادل عبدالجليل المبروك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إلى الالتحاق بمجلس النواب بطرابلس لتمثيل مدينته والاضطلاع بمسؤولياته إذ لاحجة له اليوم ولاعذر بحسب قوله.

المبروك قال في تدوينه له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “أما أن يبقى مقعد المدينة شاغرا فهذا ما لانرضى به، حدد موقفك إما مجلس طبرق المنحل وإما أن تلتحق بجلسات مجلس نواب طرابلس بعد زوال الموانع المتمثلة في سيطرة عصابات الكرامة على المدينة، إما أن تكون شجاعاً و تتحمل مسؤوليتك تجاه مدينتك أو بادر بالاستقالة والسلام”.

وأكد على أن النويري ممثل صرمان يمكن أن نعتبره في منزلة بين المنزلتين بمعنى هو مع الوفاق ولم يناصر الكرامة علناً ولم يقف ضدها وفقاً لتعبيره، مطالباً إياه بتحديد موقفه والالتحاق بجلسات نواب طرابلس وفك الارتباط نهائياً مع مجلس عقيلة صالح على حد قوله.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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