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“الوطني لمكافحة الأمراض”: خلو 162 عينة فحص من فيروس كورونا المستجد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يترأسه  الدكتور بدرالدين النجار، اليوم الأحد، خلو 162 عينة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (49)، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني، استلم عدد (162) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز الوطني، أنه بعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يظل إجمالي الإصابات المسجلة 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد

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المركز الوطني لمكافحة الأمراض فحص فيروس كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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