الخارجية تدين قرصنة الوفاق لمساعدات الاتحاد الأفريقي لمكافحة كورونا

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية ما قامت به حكومة فايز السراج من قرصنة على المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن حكومة السراج وظفت هذه المساعدات سياسيا لكسب ولاء بعض البلديات، موضحة أن ما خصصه الاتحاد الأفريقي لدول الاتحاد من دعم طبي لمواجهة وباء كورونا في أفريقيا، سلمته إلى حكومة السراج، والتي قامت بمنع إيصاله إلى أكثر من خمس وثمانين بلدية من أصل مئة وخمس، تتبع الحكومة الليبية.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع الاتحاد الأفريقي من أجل التنبيه على عدم شرعية حكومة الوفاق، وأنها حكومة مرتهنة للمليشيات، وأن هذه المساعدات لن تصل إلى مستحقيها.

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