اخبار ليبيا الان عاجل

سقوط قذائف على منطقة السدرة

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسقوط قذائف على منطقة السدرة جنوب العاصمة طرابلس.

أفادت مصادر مطلعة تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش الوطني في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الاحد.

وأعلن المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التابعة للوفاق، أن قوات الجيش الوطني «واصلت قصف مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه بصواريخ غراد».

وفي وقت سابق فجر اليوم، أفاد شهود عيان، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انا شخص بسيط جدا ولست سياسي ولكن عرفت من مدة سنة كاملة بان موقف الزنتان هو واحد يضرب وواحد ايحز وموقفهم لا يبني دولة ولا يوجد انقسام فعلي داخل الزنتان وسيجزيهم الله على اللعب الذي يلعبونة في الوقت الذي يموت فيه الاف من الليبيين

    Allah knows everything and I do not expect any victory
    for the National Accord Government as many years has the militias of Tripoli Government killed civilians and supported the terrorism

    رد