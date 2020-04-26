سقوط قذائف على منطقة السدرة

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسقوط قذائف على منطقة السدرة جنوب العاصمة طرابلس.

أفادت مصادر مطلعة تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش الوطني في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم الاحد.

وأعلن المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التابعة للوفاق، أن قوات الجيش الوطني «واصلت قصف مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه بصواريخ غراد».

وفي وقت سابق فجر اليوم، أفاد شهود عيان، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على محيط منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

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