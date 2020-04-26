المنصوري: سائقو الشاحنات برأس اجدير تزامن دخولهم مع غلق المنافذ

أوضح مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ راس اجدير مختار المنصوري، أن سائقي الشاحنات العالقين في البوابة التونسية تزامن دخولهم إلى ليبيا مع الإجراءات التي اتخذتها البلاد من غلق للمنافذ لمجابهة فيروس كورونا، وهو ما أجبرهم على البقاء هناك عالقين، مضيفا في تصريح أمس لقناتنا أنه لم يكن بإمكانهم العودة إلى تونس نتيجة تسجيل ختم خروجهم منها.

هذا وكشف المنصوري أن سائقي الشاحنات العالقين في المنفذ تم إدخالهم إلى ليبيا منذ أربعة أيام، حيث قدمت لهم كل المساعدات اللازمة الغذائية والصحية في انتظار تجهيز أماكن للحجر الصحي.

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