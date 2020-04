في محاولة لإظهار سيطرتها.. الوفاق تلزم الأسواق بأسعار محددة ل16 سلعة

في محاولة لإقناع المواطنين بقدرتها على السيطرة على الأسواق، أحالت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، قرارا خاص بضبط الأسعار إلى مراقبي الاقتصاد ومدراء مراكز الخدمات الاقتصادية.

وطالبت الوزارة في بيان لها، المراقبين والمدراء باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن هذا القرار، الذي اشتمل على تحديد أسعار 16 سلعة، من ضمنها البيض والحليب والدقيق والسكر، ولحم الدجاج، ولحم البقر، وعدد آخر من السلع التي شهدت ارتفاعا كبيرا مع دخول شهر رمضان، مؤكدة أنه سيتم غلق المحل الذي تتم فيه المخالفات، بأمر من مأمور الضبط القضائي المختص، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، وإذا تكرر الفعل يتم سحب تراخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص الذي أصدره، بحسب القرار.

وألزم القرار كل من يتولى بيع سلعة من السلع المذكورة، ضرورة وضع تسعيرة لها في مكان بارز من المحل بحيث يتمكن عامة الجمهور من الاطلاع عليها، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة هذا القرار كل ثلاثة أشهر، مع إلزام الإدارة المختصة بالوزارة بتقديم تقرير دوري عن أسعار هذه السلع كل أسبوع.

يأتي ذلك في ظل سيطرة المليشيات والمرتزقة على الأسواق في طرابلس، وتحكمهم في الأسعار دون مراعاة معاناة المواطنين واستغاثاتهم اليومية في هذا الشأن.

