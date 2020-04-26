المرصد السوري: 2500 مرتزق في تركيا يستعدون للتوجه إلى ليبيا

أكد المرصد السورى لحقوق الانسان أن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضى الليبية حتى الآن بلغ نحو 7400 مرتزق، بينهم مجموعة غير سورية، فى حين أن عدد المجندين الذى وصلوا المعسكرات التركية مؤخرًا لتلقى التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وأشار المرصد إلى ما يجرى من عمليات تحضير لمئات المقاتلين تجهزهم أنقرة للإنتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل ما يسمى بـ”الجيش السورى الحر” بأمر من الاستخبارات التركية، إلا أن بعض الفصائل رفضت الامتثال لطلب مجندين جدد من بين صفوفها، وسط ضغوطات كبيرة تمارسها عليهم المخابرات التركية مثل إيقاف الدعم عنها وتهديدها طلبا لإرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.