توزيع مساعدات إنسانية على العائلات المحتاجة في درنة

شرعت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع درنة وبالتعاون مع مفوضية درنة للكشافة ومرشدات ليبيا أمس في حملة توزيع الإغاثة على الدفعة الأولى من العائلات المدرجة أسماؤها في منظمومة الشؤون الاجتماعية .

وأكد مراسل قناة ليبيا في المدينة أنه سيتم اليوم التواصل مع العائلات المدرجة أسماؤهم في الدفعة الثانية لاستلام الإغاثة الخاصة بهم.

يشار إلى أن هذه السلة الرمضانية المقدمة من الهيئة الليبية للإغاثة بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي هي عبارة عن كمية من المواد الغذائية والأساسية وغيرها من الضروريات التي من شأنها مساعدة وإعانة النازحين والعائلات المحتاجة في درنة والمناطق المجاورة لها.

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