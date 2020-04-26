في ظل غياب الأمن..العامة للكهرباء تعلن سرقة 3600 متر أسلاك بالسواني والعزيزية وغريان

استمرارا للسرقات، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، قيام مجموعة من اللصوص بالإعتداء على خط المذبح الآلي بدائرة توزيع السواني وسرقة أسلاك كهرباء تقدر بمسافة 600 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية عن ( 6 ) محولات وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم سرقة الأسلاك أيضا بخط الأوغانة بدائرة توزيع العزيزية بمسافة تقدر ب 800 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية عن أحد المحولات الذي يغذي في بعض منازل المواطنين .

وأكدت الشركة، أيضا سرقة 2400 متر من أسلاك الكهرباء على بداية خط الجنوب بمنطقة بو شيبة بمدينة غريان مما سبب بفقدان التغذية نحو 22 محول وانقطاع التيار الكهربائي على الأحياء السكنية بالمنطقة .

وأضافت الشركة أن ظاهرة السرقة مستمرة دون رادع، مطالبة كافة الأجهزة الأمنية ببلدية الجفارة بضرورة التدخل العاجل لحماية الشبكة من هذه السرقات التي تكلف الشركة أموالا طائلة وتؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

هذا ويذكر أن انقطاع الكهرباء عن المواطنين يزيد من معاناتهم اليومية في ظل الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ 2011، وتفشي فيروس كورونا مؤخرا.

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