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صلاح المرغني: حصار مليشيات “الوفاق” للمدنيين في ترهونة جريمة حرب تحتاج تحرك “حقوق الإنسان”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال صلاح المرغني وزير العدل الأسبق، إن حصار المليشيات الموالية لحكومة الوفاق ويتزعمها “فائز السراج”، لأهالي مدينة ترهونة يعد جريمة حرب يحتاج مجلس حقوق الإنسان التحرك تجاهها.

جاء ذلك خلال تدوينة لوزير العدل الأسبق على حسابه الشخصي “تويتر”، حيث قال فيها: “تقارير من ترهونة (70 كم جنوب طرابلس) تخبرنا عن الوضع الإنساني المتردي، تخضع المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة لحصار شديد تفرضه القوات والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (السراج)”.

ووصف وزير العدل الأسبق حصار مليشيات الوفاق للمدنيين في مدينة ترهونه بـ”جريمة حرب مضافة ونشطة”، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بالتحرك قائلا له “استيقظ من فضلك!”.

يذكر أن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري كان قد صرح، أمس السبت، بأن مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات (صباح اليوم السبت) لقصف صاروخي من المليشيات الإرهابية، مشددا على أن “رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة”.

وأوضح المسماري في إيجاز نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن قصف ترهونة كان بأكثر من عشرين صاروخا، سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، لافتا إلى أنه جارٍ حصر الأضرار وتوثيقها.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، داعيا البعثة الأممية في ليبيا إلى الاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين.

 

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صحيفة الساعة 24

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  • نحن فى عالم منافق يكيل بمكيالين فى مجال حقوق الانسان فاذا كان المجرم يعمل لحساب الصهاينة وكلابهم فى تركيا وقطر فانهم صم بكم عمى فالدواعش ينزلون للمدن الامنة فى شمال غرب ليبيا يقطعون الرقاب ويحرقون وينهبون بمساعدة البوارج والطائرات التركية المسيرة التى تسقط لو ذهبت لمنطقة عسكرية بها دفاع جوى وتتشطر على المدنيين ورغم اعتراف السراج بان هؤلاء الدواعش من قواته التابعة للسلطان العثمانى زعيم الارهاب العالمى فان المضحك المبكى فى نفس الوقت استخفاف الامريكان بنا وتعرض 5 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عن زعيم داعش الجديد ههه الم تعرفوا انه فى قصر الف غرفة بانقرة ويعمل بامر من السلطان المعتوه الم تروا ان البغدادى سبق وان قلتوه حسب روايتكم فى منطقة تابعة للسلطان العثمانى ماذا تريدون شئ تانى .الم تعترفوا بان العدوان على شمال سوريا الذى قام به المعتوه بالمخالفة للقانون الدولى تم بضوء اخضر من ترامب ولما تجاوز المتفق عليه قال له يااحمق تجاوزت ما اتفقنا عليه توقف والا دمرت اقتصادك بتغريدة .ونسى ان اقتصاده ممكن يدمر بجائحة من اصغر خلق الله وهى الكورونا اصابت حاملة طائرات وخسرت المليارت ولايزال الهجوم مستمرا من فيرس اصم واعمى وابكم ولكنه اقوى من اقوى قوة عظمى مرسل من القاهر الجبار العادل المنتقم النافع الضار وانتم اتفه من اى صرصار امام قدرة المولى عز وجل ولولا ضعف حكام المسلمين الذين يخشون ترامب كخشية الله او اشد خشية لما استطاع الامريكان التطاول الان ومن خرج عن طوعهم فى ايران اصابهم بالجنان

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