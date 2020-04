أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، قيام مجموعة من اللصوص بالإعتداء على خط بوخصاب وسرقة 750 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقة ماجر بزليتن مما تسبب ذلك في فقد التغذية عن محولين وانقطاع التيار الكهربائي على جزء من منازل المواطنين .

