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الوضع السياسي والعسكري يقسم الزنتان

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

فوض مجلس أعيان الزنتان الجيش الوطني لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن، واستعادة الهيبة للوطن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي وإعداد دستور للبلاد، ثم الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

ذكر مجلس الأعيان في بيان له أنه مدرك للمنزلق الخطير الذي انتهت إليه الأمور في ليبيا، وشعورا بضنك الحياة التي عاشها المواطن الليبي على مدى السنوات الماضية فإنهم يفوضون الجيش الوطني لتولي زمام الأمور في البلاد وصولا لمرحلة الاستقرار بدستور يتفق عليه الليبيون وانتخابات تمارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير، وإسهامها في بناء ليبيا للجميع معتبرين أن تأييدهم لهذا التفويض ليس استنساخا للحكم العسكري في البلاد بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي.

وعلى صعيد آخر أصدرت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بيانا أعربت فيه عن رفضها لما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر واصفين إياه بـ “المتمرد” معتبرين أن ما يقوم به التفاف على الشرعية، معلنين تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني ومطالبين أعضاء مجلس النواب في مدينة طبرق بالانضمام إلى جلسات الأعضاء في العاصمة طرابلس

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انا شخص بسيط جدا ولست سياسي ولكن عرفت من مدة سنة كاملة بان موقف الزنتان هو واحد يضرب وواحد ايحز وموقفهم لا يبني دولة ولا يوجد انقسام فعلي داخل الزنتان وسيجزيهم الله على اللعب الذي يلعبونة في الوقت الذي يموت فيه الاف من الليبيين

    Allah knows everything and I do not expect any victory
    for the National Accord Government as many years has the militias of Tripoli Government killed civilians and supported the terrorism

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  • انا زنتاني اب على جد ومن قلب الزنتان نقول لكم الزنتان دائما مع الوطن ودائما توجهها لمصلحة الوطن ولم الشمل هذا راي اغلبية ابناء الزنتان ولكن توجد في الزنتان مجموعة مستفادة من الفوضى وهذه المجموعات موجودة في جميع مدن ليبيا فيه اللي يبي الجيش وفيه الليبي يبي الفوضى ومصالحه الخاصة وهذه الديمقراطية الحقيقية الجيهة اللي تعجبك ايدها.
    وكل حد وتوجهاته مش تبوا الحرية والراي والراي الاخر ….. لكم في الزنتان نموذج

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