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الجيش الليبي يعلن موقفه من دعوة الاتحاد الأوروبي لإعلان هدنة إنسانية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، موقفه من الدعوة التي وجهها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إلى طرفي النزاع في ليبيا، لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام.

وحسب موقع “إرم نيوز” اعتبر الجيش الليبي أن هذه الدعوة يجب أن توجه إلى حكومة الوفاق، وليس إلى الجيش.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب لـ”إرم نيوز”، إن “الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، لكن المشكلة دوما في الطرف الآخر، أي حكومة الوفاق، لأنهم مجموعة من الميليشيات وليسوا مؤسسة عسكرية قائمة”.

وأضاف المحجوب: “تم الإعلان عن هدنة، في وقت سابق، لكن الميليشيات لم تلتزم بها، بل إنها استغلت تلك الهدنة لترويع المواطنين الآمنين ولجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي”.

وتابع: “في الوقت الذي كان يدعو فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى إعلان هدنة إنسانية، كانت الميليشيات المسلحة، تواصل اعتداءاتها على الشعب الليبي، وتقصف منازل الآمنين وشاحنات الوقود والتموين وقامت بقطع الكهرباء عن المواطنيين في هذا الشهر المعظم”.

وأكد المحجوب أن “الجيش الوطني الليبي، لا يمانع في إعلان الهدنة، وفي الالتزام بها”، لكنه شدد على أن هذه الهدنة يجب أن تلتزم بها، ما وصفها بـ”حكومة الإخوان” أولا” مضيفا: “لكن استبعد ذلك”.

وتابع: “الحقيقة أنني أشك في ذلك لأن هؤلاء لا عهد و لا ميثاق، حسب قوله”.

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا أمس السبت، دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام.

وقالوا في بيان مشترك لهم: “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • انا شخص بسيط جدا ولست سياسي ولكن عرفت من مدة سنة كاملة بان موقف الزنتان هو واحد يضرب وواحد ايحز وموقفهم لا يبني دولة ولا يوجد انقسام فعلي داخل الزنتان وسيجزيهم الله على اللعب الذي يلعبونة في الوقت الذي يموت فيه الاف من الليبيين

    Allah knows everything and I do not expect any victory
    for the National Accord Government as many years has the militias of Tripoli Government killed civilians and supported the terrorism

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  • اى هدنة مع المعتوه الذى تعهد فى برلين تعهد مكتوب قال سلامة ان يستطيع ان يحاسبه عليه ولم يحاسبه سوى جائحة السلام كورونا التى تجتاح الان تركيا ربنا يكرمها وتسقط المعتوه بعد ربيع تركى ساخن

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  • لا يختلف أثنان علي ان الأخوان سفله اخساء فلا ترجو من أي خسيس وسافل اي عهد سيصدق فيه او وعد اي سيبره فهؤلاء كالدواب هم في مجملهم خارجين عن المله وفق لأراء العديد من شيوخ السلفيه

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