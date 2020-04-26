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عيادات مخيمات تاورغاء تستلم مستلزمات طبية لفرق الرصد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت اللجنة الاستشارية الطبية فرع تاورغاء عيادة مخيم قاريونس، وعيادة مخيم المدينة الرياضية، وعيادة مخيم أجدابيا المستلزمات الطبية الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة  .

وكان جهاز الإمداد الطبي قد سلم هذه المعدات للجنة الاستشارية الطبية فرع تاورغاء في إطار عمل الجهاز على تزويد العيادات والمراكز الصحيه لمكافحة وباء كورونا  .

وشملت المستلزمات الألبسة الوقائية للطواقم الطبية ومواد تعقيم.

واسلم معدات فريق الرصد المكلف داخل عيادة مخيم المدنية الرياضية الدكتور محمد عقيلة هدية، فيما استلم معدات عيادة مخيم قاريونس صالح عمر ، ومعدات عيادة مخيم أجدابيا سالم السحراوي، واستلم تجهيزات عيادة مخيم الحليس الدكتور محمد باشير.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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